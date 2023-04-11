Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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ЗСУ розглядають декілька варіантів

"Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти – це мало", – зазначив Данілов.

На початку квітня трапився нібито "витік даних" про плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Українська розвідка запевнила, що частина з цих документів – неправдива, а інша частина – з відкритих джерел.

Контрнаступ точно буде

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ точно буде. Проте міністерство не може розкрити всіх планів, адже вони пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання. Тобто точні дати відомство сказати не може через багато факторів.

Варто зауважити, що росіяни вже почали панікувати. Зокрема, супутникові знімки показали, що у Запорізькій області окупанти вирили окоп завдовжки 70 кілометрів. Його почали рити ще від осені.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський висловив переконання, що росіяни вирили такий окоп виключно через страх українського контрнаступу. Саме тому вони там так упорядковують свої позиції та будують фортифікації.

За його словами, найприкрішим в цій ситуації є те, що загарбники проводять мінування території. Оскільки невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім можна було їх розмінувати.