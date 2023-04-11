Станом на ранок 11 квітня "друга армія світу" продовжує здійснювати безрезультатні наступальні операції. Разом з тим зазнає шалених втрат у техніці та особовому складі. Зокрема, найпекельнішими є зараз такі напрямки: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.

Дивіться також Війна артилерії: як мільйон снарядів змінить ситуацію на фронті й коли настане переломний момент

Обстріли та атаки не припиняються

Як констатували у Генштабі, минулої доби нашими воїнам вдалось відбити 52 атаки противника на Сході. Власне, на тих напрямках, які ми уже зазначали як найгарячіші. Окрім того, на інших ділянках фронту ситуація наступна:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін; однак російські підрозділи перебувають на території Білорусі та у прикордонних районах Росії (Курська, Бєлгородська області); також населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині регулярно піддаються обстрілам.

, , та напрямках – без суттєвих змін; однак російські підрозділи перебувають на території Білорусі та у прикордонних районах Росії (Курська, Бєлгородська області); також населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині регулярно піддаються обстрілам. водночас загарбники продовжують обстрілювати міста та села на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Ситуація на фронті станом на 11 квітня: дивіться карту від Deep State

Зауважимо, що російські окупанти посилюють тиск на громадян України, що перебувають на тимчасово захоплених територіях.

Нещодавно у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти,

– йдеться в повідомленні.

А також в Енергодарі на Запоріжжі, місцеві повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ворог часом навіть вдирається в помешкання людей, обшукує його та пильно шукає громадян, які підтримують ЗСУ.

Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони та навіщо мінують пляжі

Успіхи української армії

Додамо, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження путінських вояків, а також удару по ЗРК. Окрім того, було ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-24 та 9 БпЛА різних типів.