Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.
Росіяни наступали біля Білогорівки
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку
Росіяни намагаються повністю захопити Бахмут
Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
Карта боїв у Мар'їнці
Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.
Яка ситуація на інших напрямках
Сили оборони потужно вдарили по противнику
Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан – 10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.