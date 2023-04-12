Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.

Россияне наступали возле Белогоровки

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенным пунктам Колодязно, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Упорные бои за Бахмут и Марьинку

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.

Россияне пытаются полностью захватить Бахмут

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Карта боев в Марьинке

В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Какова ситуация на других направлениях

На Шахтерском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил России продолжают находиться на территории Белоруссии. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфине, Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.

Силы обороны мощно ударили по противнику