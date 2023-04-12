Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.

Россияне наступали возле Белогоровки

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Упорные бои за Бахмут и Марьинку

Россияне пытаются полностью захватить Бахмут

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк.

Карта боев в Марьинке

В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Какова ситуация на других направлениях

Силы обороны мощно ударили по противнику

  • Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.