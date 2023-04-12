Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
Какова ситуация на других направлениях
Силы обороны мощно ударили по противнику
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 радиоэлектронной станции борьбы противника.