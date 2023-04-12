В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на тот свет отправили уже 180 050 бойцов страны-агрессорки. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери врага в технике

Также захватчики потеряли немало техники за более чем год полномасштабного вторжения. В металлолом превратили тысячи танков, сотни самолетов и вертолетов. Также не стоит забывать о крейсере "Москва", годовщину потопления которого мы на днях отметим.

танков – 3 646;

боевых бронированных машин – 7043;

артиллерийских систем – 2 770;

РСЗО – 535;

средств ПВО – 282;

самолетов – 307;

вертолетов – 293;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2334;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5630;

специальной техники – 319.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 12 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что за минувшие сутки в металлолом превратили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 10 автомобилей и автоцистерн, а также 3 единицы спецтехники.

Россияне продолжают наступление

Следует понимать, что враг несет колоссальные потери, но это не останавливает его. Оккупанты продолжают наступательные действия в стремлении выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия по ведению наступательных действий зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отбить 72 атаки захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также нашим защитникам удалось сбить 2 БПЛА типа "Орлан 10".

Результативно поработали подразделения ракетных войск и артиллерии. В течение дня они поразили пять районов скопления живой силы, вооружения и военной техники. А еще удалось попасть во 2 станции радиоэлектронной борьбы захватчиков.