Загалом від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили вже 180 050 бійців країни-агресорки. Зауважимо, що реальна цифра може біти більшою, адже точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Також загарбники втратили чимало техніки за понад рік повномасштабного вторгнення. На брухт перетворили тисячі танків, сотні літаків і гелікоптерів. Також не варто забувати про крейсер "Москва", річницю потоплення якого ми на днях відзначимо.

танків – 3 646;

бойових броньованих машин – 7 043;

артилерійських систем – 2 770;

РСЗВ – 535;

засобів ППО – 282;

літаків – 307;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;

спеціальної техніки – 319.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 12 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що за минулу добу на брухт перетворили 2 танки, 5 бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів і автоцистерн, а також 3 одиниці спецтехніки.

Росіяни продовжують наступ

Слід розуміти, що ворог зазнає колосальних втрат, але це не зупиняє його. Окупанти продовжують наступальні дії у прагненні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля на веденні наступальних дій зафіксовані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити 72 атаки загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також нашим захисникам вдалося збити 2 БпЛА типу "Орлан 10".

Результативно попрацювали підрозділи ракетних військ і артилерії. Впродовж дня вони вразили 5 районів скупчення живої сили, озброєння та військової техніки. А ще вдалося поцілити у 2 станції радіоелектронної боротьби загарбників.