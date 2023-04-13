Что происходит на фронте по состоянию на утро 13 апреля, доложили в Генштабе ВСУ. Об этом информирует 24 Канал.

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Оккупанты продолжают убивать гражданских

За прошедшие сутки агрессор нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Также произвел более 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. К сожалению, погибшие и раненые среди мирного населения. Еще 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Славянская.

Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Россияне сосредоточили усилия на наступлении

Несмотря многочисленные потери в технике и живой силе оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря мужеству каждого украинского воина, за прошедшие сутки на этих участках фронта было отбито более 45 атак врага.

Часть российских подразделений находится в Беларуси

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск российских вооруженных сил продолжают находиться на территории Беларуси.

Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено путем призыва военнослужащих запаса.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, а также продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

Что происходит на разных направлениях фронта

На Купянском направлении враг обстрелял Красное Первое, Новомлынск, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

На Лиманском – в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Из артиллерии обстрелял Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском – враг продолжает вести наступление, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском – противник вел наступательные действия

в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Впрочем, успеха не добился. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время вражеские обстрелы получили Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наступательных действий не проводили. Оккупанты обстреляли населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Где враг обороняется

На Запорожском и Херсонском направлениям противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки российские террористы обстреляли обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

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Какая ситуация на поле боя: смотрите карту

Захватчики усиливают контрразведывательный режим на ВОТ

По данным Генштаба, оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. Там враг активно производит фильтрацию местного населения.

Кстати, похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений, захватчики начали ограничивать определенные маршруты движения таксистам. кроме того, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Силы обороны уничтожают врага

Авиация Сил обороны нанесла еще 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских беспилотника типа "Орлан-10".

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.