За прошедшие сутки агрессор нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Также произвел более 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. К сожалению, погибшие и раненые среди мирного населения. Еще 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Славянская.
Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, – отметили в Генштабе ВСУ.
Захватчики усиливают контрразведывательный режим на ВОТ
По данным Генштаба, оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. Там враг активно производит фильтрацию местного населения.
Кстати, похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений, захватчики начали ограничивать определенные маршруты движения таксистам. кроме того, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.
Силы обороны уничтожают врага
Авиация Сил обороны нанесла еще 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских беспилотника типа "Орлан-10".
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.