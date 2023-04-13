Упродовж минулої доби агресор завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Також здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На жаль, загиблі і поранені серед мирного населення. Ще 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Слов'янська.
Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, – наголосили у Генштабі ЗСУ.
Частина російських підрозділів перебуває у Білорусі
Що відбувається на різних напрямках фронту
На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Окупанти обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
Загарбники посилюють контррозвідувальний режим на ТОТ
За даними Генштабу, окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилася кількість блокпостів і патрулів. Там ворог активно проводить фільтрацію місцевого населення.
До речі, схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники почали обмежувати певні маршрути руху таксистам. окрім того, в'їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.
Сили оборони знищують ворога
Авіація Сил оборони завдала ще 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих безпілотники типу "Орлан-10".
Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.