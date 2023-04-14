Противник продовжує наступати на 4 напрямках. 24 Канал аналізує актуальну карту бойових дій станом на 14 квітня.
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Де тривають найважчі бої
Попри величезні втрати окупанти не відмовляються від своїх намірів вийти на адміністративні межі Донецької на Луганської областей. Відтак, ворожа армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Наразі найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника.
Росіяни продовжують показувати свою жорстокість, обстрілюючи цивільне населення України. Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з РСЗВ, є постраждалі серед цивільного населення.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Яка ситуація на напрямках
Росіяни намагаються оточити Авдіївку: карта
За місто Мар'їнка йдуть важкі бої: дивіться карту
На окупованих територіях видають російські паспорти
Росія продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами. Власне, для цього власникам авто потрібно мати російські паспорти.
У Генштабі кажуть, що особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби Росії працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.
Наші воїни спопеляють противника
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 3 пункти управління,
- 3 райони зосередження живої сили,
- озброєння та військової техніки противника,
- склад боєприпасів,
- радіолокаційну станцію,
- станцію радіоелектронної боротьби.