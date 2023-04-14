Противник продолжает наступать на 4 направлениях. 24 Канал анализирует актуальную карту боевых действий по состоянию на 14 апреля.

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Где продолжаются самые тяжелые бои

Несмотря на огромные потери, оккупанты не отказываются от своих намерений выйти на административные границы Донецкой на Луганской областей. Следовательно, вражеская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений Сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.

Россияне продолжают показывать свою жестокость, обстреливая гражданское население Украины. За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов с РСЗО, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил России. Кроме того, военное присутствие противника сохраняется и в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы испытали Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

За город Марьинка идут тяжелые бои: смотрите карту

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них: Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, а также Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

На оккупированных территориях выдают российские паспорта

Россия продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. Так, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам. Собственно, для этого автовладельцам нужно иметь российские паспорта.

В Генштабе говорят, что особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы России работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.

Наши воины испепеляют противника

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: