Противник продолжает наступать на 4 направлениях. 24 Канал анализирует актуальную карту боевых действий по состоянию на 14 апреля.
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Где продолжаются самые тяжелые бои
Несмотря на огромные потери, оккупанты не отказываются от своих намерений выйти на административные границы Донецкой на Луганской областей. Следовательно, вражеская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений Сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.
Россияне продолжают показывать свою жестокость, обстреливая гражданское население Украины. За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов с РСЗО, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Какая ситуация на направлениях
Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта
За город Марьинка идут тяжелые бои: смотрите карту
На оккупированных территориях выдают российские паспорта
Россия продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. Так, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам. Собственно, для этого автовладельцам нужно иметь российские паспорта.
В Генштабе говорят, что особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы России работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.
Наши воины испепеляют противника
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 пункта управления,
- 3 района сосредоточения живой силы,
- вооружения и военной техники противника,
- склад боеприпасов,
- радиолокационную станцию,
- станцию радиоэлектронной борьбы