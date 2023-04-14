За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу українські військові ліквідували 500 загарбників. Зазначимо, що ці цифри можуть бути значно більшими, оскільки точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Загарбники втратили чимало техніки за понад рік повномасштабного вторгнення. На брухт перетворили тисячі танків, сотні літаків і гелікоптерів.

танків – 3650 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 7069 (+16) одиниць,

артилерійських систем – 2784 (+7) одиниць,

РСЗВ – 535 (+0) – одиниць,

засоби ППО – 283 (+0) одиниць,

літаків – 307 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 293 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 одиниць,

крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 321 (+1).



Втрати ворога станом на 14 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони відбили 49 атак ворога

Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони, було відбито 49 атак противника.

Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби Росії працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.