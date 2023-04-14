Батько загиблого строковика з крейсера "Москва" Єгора Шкребця Дмитро заявив, що внаслідок затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії загинули десятки моряків, серед яких багато строковиків. Про це він написав у річницю ліквідації "Москви" в російській соцмережі "ВКонтакте".

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Ліквідація "Москви": що кажуть рідні строковиків

Чоловік заявив, що не може розповісти всі подробиці затоплення крейсера, тому що з нього взято підписку про нерозголошення матеріалів кримінальної справи.

"Ці хлопці, строковики, не повинні були брати участь у СВО (так Росія називає війну проти України) – це всій країні публічно пообіцяв президент Владімір Путін, а вони стали її учасниками з першого дня, з першого бойового походу крейсера "Москва" 24 лютого 2022 року", – написав Шкребець.

Момент перед ударом по "Москві"

Ракети по крейсеру "Москва" були випущені берегового ракетного комплексу "Нептун". Уже у 2023 році українцям продемонстрували запуск, який призвів до цього історичного моменту.

Відео опублікував 11-й секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму твітері. Він ствердив, що на ньому зафіксований пуск саме тих двох крилатих ракет "Нептун", які знищили російський ракетний крейсер, що входив до складу Чорноморського флоту Росії та був його флагманом.

До слова. Російський крейсер, на борту якого перебувало 510 членів екіпажу, вдалося знищити 13 квітня 2022 року. Уже на наступний день у ЗСУ офіційно підтвердили, що "Москву" на дно відправив "Нептун". В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що цей береговий ракетний комплекс розробили підприємства "Укроборонпрому".