Ракети були випущені берегового ракетного комплексу "Нептун". Уже у 2023 році українцям продемонстрували запуск, який призвів до цього історичного моменту.

Варте уваги "Мрії росіян про десант на Одесу – в минулому": сьогодні – річниця ліквідації крейсера "Москва"

Перша, але не остання "Москва"

Відео опублікував 11-й секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму твітері. Він ствердив, що на ньому зафіксований пуск саме тих двох крилатих ракет "Нептун", які знищили російський ракетний крейсер, що входив до складу Чорноморського флоту Росії та був його флагманом.

Це перша, але не остання Москва, яка буде знищена українською зброєю та непереможною українською армією!

– написав він.

Запуск ракет перед історичним потопленням "Москви": відео

Як вдалося потопити російський крейсер

Російський крейсер, на борту якого перебувало 510 членів екіпажу, вдалося знищити 13 квітня 2022 року. Уже на наступний день у ЗСУ офіційно підтвердили, що "Москву" на дно відправив "Нептун". В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що цей береговий ракетний комплекс розробили підприємства "Укроборонпрому".

Доведено у бойових умовах, що зброя "made in Ukraine" здатна впоратися з найскладнішими завданнями та захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це елемент нашої незалежності,

– заявив Олексій Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що у результаті історичного моменту російський флот був змушений ховатися на південь і схід від Криму. Ба більше, доставлення "Москви" на дно змінило хід війни, адже після цього почалася ланцюгова реакція.