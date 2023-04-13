Ракеты были выпущены береговым ракетным комплексом "Нептун". Уже в 2023 году украинцам продемонстрировали запуск, приведший к этому историческому моменту.

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Первая, но не последняя "Москва"

Видео опубликовал 11-й секретарь СНБО Александр Турчинов в своем твиттере. Он заверил, что на нем зафиксирован пуск именно двух крылатых ракет "Нептун", уничтоживших российский ракетный крейсер, который входил в состав Черноморского флота России и был его флагманом.

Это первая, но не последняя Москва, которая будет уничтожена украинским оружием и непобедимой армией!

– написал он.

Запуск ракет перед историческим потоплением "Москвы": видео

Как удалось потопить российский крейсер

Российский крейсер, на борту которого находились 510 членов экипажа, удалось уничтожить 13 апреля 2022 года. Уже на следующий день в ВСУ официально подтвердили, что "Москву" на дно отправил "Нептун". В оперативном командовании "Север" отметили, что этот береговой ракетный комплекс разработали предприятия "Укроборонпрома".

Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости,

– заявил Алексей Резников.

Министр обороны Украины отметил, что в результате исторического момента российский флот был вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Более того, доставка "Москвы" на дно изменила ход войны, ведь после этого началась цепная реакция.