Ракеты были выпущены береговым ракетным комплексом "Нептун". Уже в 2023 году украинцам продемонстрировали запуск, приведший к этому историческому моменту.
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Первая, но не последняя "Москва"
Видео опубликовал 11-й секретарь СНБО Александр Турчинов в своем твиттере. Он заверил, что на нем зафиксирован пуск именно двух крылатых ракет "Нептун", уничтоживших российский ракетный крейсер, который входил в состав Черноморского флота России и был его флагманом.
Это первая, но не последняя Москва, которая будет уничтожена украинским оружием и непобедимой армией!
– написал он.
Запуск ракет перед историческим потоплением "Москвы": видео
Как удалось потопить российский крейсер
Российский крейсер, на борту которого находились 510 членов экипажа, удалось уничтожить 13 апреля 2022 года. Уже на следующий день в ВСУ официально подтвердили, что "Москву" на дно отправил "Нептун". В оперативном командовании "Север" отметили, что этот береговой ракетный комплекс разработали предприятия "Укроборонпрома".
Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости,
– заявил Алексей Резников.
Министр обороны Украины отметил, что в результате исторического момента российский флот был вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Более того, доставка "Москвы" на дно изменила ход войны, ведь после этого началась цепная реакция.