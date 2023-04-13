Громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв зауважив, що тепер гасло "можемо повторити" перейшов на бік України. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, тепер українці можуть сміливо говорити "можемо повторити" те, що було на Харківщині та Херсонщині.

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Україна має дуже багато дронів

Шураєв зазначив, що росіянам нема чим хизуватися, тому вони й не хочуть проводити паради.

Журналіст згадав, що за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він відвідав у Києві оборонну виставку. Тоді його вразила велика кількість та числені різновиди БпЛА, які мали українці.

Всі ці дрони лякають не тільки військовослужбовців на лінії зіткнення, але й людей, що перебувають у глибокому тилу. Можна говорити не тільки про Крим і Севастополь, але й про Москву,

– наголосив громадський діяч.

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Ті, хто збирається на парад 9 травня в Москві, вважає журналіст, повинен дуже добре подумати.

"Я вірю в те, що ці БпЛА можуть в цей день прилетіти на Червону площу", – відзначив Арман Шураєв.

Зверніть увагу! Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко запропонував виробнику БпЛА премію у розмірі 20 мільйонів гривень, якщо той приземлить дрон на Червоній площі 9 травня в Москві. Також на БпЛА має бути гасло: "Слава Україні – Героям Слава".

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