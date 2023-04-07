Про це в ефірі телемарафону розповів співзасновник Monobank і виробник БПЛА Довбуш Андрій Яценко, інформує 24 Канал.

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Я вирішив встановити премію для українського виробника. Я вважаю, що ця сума має бути витрачена тим чи іншим підприємцем на вдосконалення свого літака. Премія становить 20 мільйонів гривень,

– сказав Андрій Яценко.

Є умови

І наголосив, що є одна умова – "літак повинен зробити приземлення 9 травня на Червоній площі".

Крім того, безпілотник має бути з українськими гаслами: Слава Україні, Героям Слава. Це, за словами Яценка, потрібно для того, щоб він розумів, хто з виробників долетів, а хто – ні.

За словами виробника БПЛА Довбуш, його дрон також братиме участь – поза конкурсом.

Україна уже проводила репетиції

Яценко розповів, що спроби запуску літака в Росію уже були, але він зачепив високовольтну лінію і не долетів до Червоної площі лише 45 кілометрів.

До слова, ми розповідали, що 28 березня у Підмосков'ї впав БПЛА з написом Слава Україні.