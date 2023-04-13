За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. У Генштабі наголосили, що втрати окупантів можуть бути вищими, адже важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

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Втрати Росії у війні

Отже, від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 13 квітня російська армія втратила:

особового складу – близько 180 590,

танків – 3 646,

бойових броньованих машин – 7 053,

артилерійських систем – 2 777,

РСЗВ – 535,

засобів ППО – 283,

літаків – 307,

гелікоптерів – 293,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),

крилатих ракет – 911,

кораблів та катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637,

спеціальної техніки – 320.

Втрати окупантів за добу

Окрім живої сили, Росія втрачає на фронті і свою техніку. Зокрема на брухт перетворились ще 10 бойових броньованих машин ворога, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 1 одиниця спеціальної техніки.



Втрати росіян 13 квітня / Фото Генштаб ЗСУ