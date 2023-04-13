За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. У Генштабі наголосили, що втрати окупантів можуть бути вищими, адже важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.
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Втрати Росії у війні
Отже, від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 13 квітня російська армія втратила:
- особового складу – близько 180 590,
- танків – 3 646,
- бойових броньованих машин – 7 053,
- артилерійських систем – 2 777,
- РСЗВ – 535,
- засобів ППО – 283,
- літаків – 307,
- гелікоптерів – 293,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),
- крилатих ракет – 911,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637,
- спеціальної техніки – 320.
Втрати окупантів за добу
Окрім живої сили, Росія втрачає на фронті і свою техніку. Зокрема на брухт перетворились ще 10 бойових броньованих машин ворога, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 1 одиниця спеціальної техніки.
Втрати росіян 13 квітня / Фото Генштаб ЗСУ