Про це в етері національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Українська авіація знищила найкращі російські літаки та гелікоптери.

Зверніть увагу Ми тільки раді, але варто готувати й свою молодь, – Повітряні сили про іноземців-пілотів F-16

Які бойові літаки втратила Росія у перші дні повномасштабної війни

Юрій Ігнат відзначив, що російські пілоти надто сильно вірили у власну пропаганду, тому їм здавалося, що перемогти українську авіацію буде просто. Для цього "бліцкригу" Росія вирішила залучити найкращі бойові літаки, аби якнайшвидше знищити ППО та встановити контроль над українським небом, про що російське міноборони все ж і заявило, але насправді все було зовсім не так.

Така зухвалість росіянам коштувала дорого. У прямому сенсі того слова, адже найкраща бойова авіація росіян була знищена нашими Повітряними силами.

Російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одні з найкращих. Це Су-34, Су-30, Су-35, а гелікоптерів скільки. Досить потужні цифри, російська авіація зазнала втрат спочатку, коли недооцінила нашу авіацію, повірила власній пропаганді,

– відзначив Ігнат.

Речник Повітряних сил відзначив, що перевага росіян у небі за кількістю літаків була 1 до 6, хоча за модернізаціями і всіма російськими вкладеннями в авіацію, за словами Ігната, можна вважати й 1 до 10. Тобто українські пілоти в таких умовах робили неможливе.

Україні потрібна перевага в небі

Зараз Росія не використовує авіацію так, як в перші дні вторгнення, проте ворог застосовує її по всій лінії фронту. мова йде про винищувачі, штурмовики, бомбардувальники та інші типи. Ігнат відзначив, що росіяни атакують з Півночі, Сходу та Півдня і використовують керовані авіаційні бомби.

Це новий тип загрози, на який повинні якось реагувати війська і чекати на те посилення, яке має прийти із Заходу, щоб захистити наше небо,

– наголосив речник Повітряних сил.

Тому Україна просить створити "авіаційну коаліцію", щоб Україна змогла отримати сучасні американські винищувачі F-16 і здобути перевагу в повітрі. Юрій Ігнат відзначив, що здійснювати пілотування та обслуговування можуть бути іноземці, а Україна паралельно розпочне навчання власних пілотів та інженерів.