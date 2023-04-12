Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Україна розраховує, що зрештою коаліція міжнародних партнерів погодить передачу винищувачів F-16.

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Чи могли б іноземці воювати в Україні на F-16

Як наголосив Ігнат, у Міністерстві оборони є відповідні механізми, за якими іноземці можуть служити у Збройних Силах України. Якщо хтось з них захоче приєднатися – їх з радістю приймуть.

Якщо будуть такі охочі зайняти місце у складі Повітряних сил з іноземців – це лише вітається. Але разом з тим не маємо забувати про молодь з Харківського національного університету Повітряних сил. А також є пілоти та військові інженери, які вже визначені для навчання на західних типах літаків,

– зауважив Ігнат.

Чи можуть Україні допомогти іноземні пілоти, які вміють літати на F-16 – Ігнат: дивіться відео

Зараз Україні важливо отримати відповідне рішення про передачу від міжнародних партнерів. Дискусії щодо цього активно тривають. Представники коаліції побоюються щодо того, чи має Україна відповідну інфраструктуру та можливості зберігати і використовувати такі літаки. Але з цим все нормально.

Ми використовуємо десятки різних оперативних аеродромів на території держави, ділянки автодоріг. Є укриття для літаків, які захищатимуть техніку. Не потрібно тут надумувати зайвих перепон. Є можливості для прийому та експлуатації західної техніки,

– зазначив Ігнат.

Україні потрібні винищувачі F-16: коротко