Про це Резніков розповів на спільному брифінгу зі своїм данським колегою, повідомляє 24 Канал. Він відбувся 10 квітня в Одесі.
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Резніков запросив в Україну іноземних пілотів
Міністр оборони України запропонував іноземним фахівцям, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати допомагати Силам оборони.
Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні – 24 Канал) Іноземний легіон готовий відкрити двері,
– наголосив Резніков.
Україні потрібні сучасні літаки
Речник Повітряних сил зауважив, що Україні потрібно завоювати перевагу у повітрі, і щоб наша авіаційна техніка не поступалась російським літакам.
Силам оборони важлива авіаційна платформа, а не тип літака, який можуть надати партнери. Це можуть бути різні типи винищувачів, але вони мають бути покоління 4+ та мати весь спектр озброєння, яке використовують країни НАТО, зокрема:
- ракети типу "Повітря-повітря", "Повітря-поверхня",
- крилаті ракети,
- протикорабельні засоби,
- керовані авіаційні бомби тощо.
"Там дуже великий спектр. Мати потужні радари. Це основні характеристики, яким мають відповідати сучасні західні винищувачі", – пояснив Ігнат.
За його словами, для навчання у США обрали досвідчених пілотів. Їх перевіряли на те, як швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки F-16.
За першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено,
– наголосив Ігнат.
Речник Повітряних сил також розповів, що американське командування оцінило високу підготовку українців. Українські пілоти можуть використовувати й інші види західного озброєння, які союзники нададуть Україні в майбутньому.