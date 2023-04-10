Про це Резніков розповів на спільному брифінгу зі своїм данським колегою, повідомляє 24 Канал. Він відбувся 10 квітня в Одесі.

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Резніков запросив в Україну іноземних пілотів

Міністр оборони України запропонував іноземним фахівцям, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати допомагати Силам оборони.

Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні – 24 Канал) Іноземний легіон готовий відкрити двері,

– наголосив Резніков.

Зверніть увагу! За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, F-16 – найпоширеніший літак у світі. Їх є 4,5 тисячі. Такі винищувачі мають на озброєнні 25 країн. Тому це найімовірніший варіант на надання Україні.

Україні потрібні сучасні літаки

Речник Повітряних сил зауважив, що Україні потрібно завоювати перевагу у повітрі, і щоб наша авіаційна техніка не поступалась російським літакам.

Силам оборони важлива авіаційна платформа, а не тип літака, який можуть надати партнери. Це можуть бути різні типи винищувачів, але вони мають бути покоління 4+ та мати весь спектр озброєння, яке використовують країни НАТО, зокрема:

ракети типу "Повітря-повітря", "Повітря-поверхня",

крилаті ракети,

протикорабельні засоби,

керовані авіаційні бомби тощо.

"Там дуже великий спектр. Мати потужні радари. Це основні характеристики, яким мають відповідати сучасні західні винищувачі", – пояснив Ігнат.

За його словами, для навчання у США обрали досвідчених пілотів. Їх перевіряли на те, як швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки F-16.

За першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також розповів, що американське командування оцінило високу підготовку українців. Українські пілоти можуть використовувати й інші види західного озброєння, які союзники нададуть Україні в майбутньому.