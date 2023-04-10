Об этом Резников рассказал на совместном брифинге со своим датским коллегой, сообщает 24 Канал. Он прошел 10 апреля в Одессе.

Интересно Полемика вокруг контрнаступления – это обсуждение чьих-либо предположений, – Маляр

Резников пригласил в Украину иностранных пилотов

Министр обороны Украины предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, переданные союзниками, приехать помогать Силам обороны.

Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы поучаствовать (в войне – 24 Канал) Иностранный легион готов открыть дверь,

– подчеркнул Резников.

Обратите внимание! По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их есть 4,5 тысячи. Такие истребители имеют на вооружении 25 стран. Поэтому это самый вероятный вариант для предоставления Украине.

Украине нужны современные самолеты

Спикер Воздушных сил отметил, что Украине нужно завоевать преимущество в воздухе, и чтобы наша авиационная техника не уступала российским самолетам.

Силам обороны важна авиационная платформа, а не тип самолета, который могут предоставить партнеры. Это могут быть разные типы истребителей, но они должны быть поколения 4+ и иметь весь спектр вооружений, используемых странами НАТО, в частности:

ракеты типа "Воздух-воздух", "Воздух-поверхность",

крылатые ракеты,

противокорабельные средства,

управляемые авиационные бомбы и так далее.

"Там очень большой спектр. Обладать мощными радарами. Это основные характеристики, которым должны соответствовать современные западные истребители", – объяснил Игнат.

По его словам, для обучения в США выбрали опытных пилотов. Их проверяли на то, как быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами F-16.

По первым оценкам этого тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени, чем ранее было заявлено,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также рассказал, что американское командование оценило высокую подготовку украинцев. Украинские пилоты могут использовать и другие виды западного вооружения, которые союзники предоставят Украине в будущем.