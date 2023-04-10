Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Почему F-16 – самый лучший вариант для Украины

По словам Игната, сейчас очень много разговоров о разных самолетах – и Typhoon, и Mirage 2000. Однако надо смотреть, какого поколения эти самолеты.

Надо понимать, что нам нужно завоевать преимущество в воздухе, и чтобы наша авиационная техника, по крайней мере, не уступала российским самолетам. Сейчас очень ощутима разница и в количестве, и в технологиях. Противник владеет серьезно модернизированными самолетами Су-30 и Су-35,

– объяснил спикер Воздушных сил.

По его словам, у воздушного противостояния друг с другом у советской техники, которая есть у нас на вооружении, вообще нет шансов.

"Это в начале войны летчики творили чудеса просто, шли в лоб в атаку, выходили из разных ситуаций, изучая рельеф местности. Загоняли противника под действие нашей ПВО", – заметил Игнат.

Он добавил, что Силам обороны важна авиационная платформа, а не тип самолета. Это могут быть разные типы истребителей, но они должны быть поколения 4+. Они должны иметь весь спектр вооружений, используемых странами НАТО, в частности:

ракеты типа "Воздух-воздух", "Воздух-поверхность",

крылатые ракеты,

противокорабельные средства,

управляемые авиационные бомбы и т.д.

"Там очень большой спектр. Обладать мощными радарами. Это основные характеристики, которым должны соответствовать современные западные истребители", – рассказал военный.

F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их 4,5 тысячи. Такие истребители имеют на вооружении 25 стран. Поэтому это самый вероятный вариант для предоставления Украине. Любые другие самолеты, о которых уже говорилось, придется ждать очень долго, тогда как ВСУ нужна авиация как можно быстрее.

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Для обучения набрали опытных пилотов

Спикер воздушных сил недавно рассказал, что для обучения в США выбрали опытных пилотов, которых проверяли на то, насколько быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами F-16.

По первым оценкам этого тестирования можно сделать вывод, что потребуется меньше времени, чем ранее было заявлено,

– подчеркнул Игнат.

По его словам, американское командование оценило высокую подготовку украинцев. Не секрет, что наши пилоты могут использовать и другие виды западного вооружения, доступные Украине в будущем.