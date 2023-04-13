За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери оккупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.
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Потери России в войне
Итак, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:
- личного состава – около 180 590,
- танков – 3 646,
- боевых бронированных машин – 7 053,
- артиллерийских систем – 2 777,
- РСЗВ – 535,
- средств ПВО – 283,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
- крылатых ракет – 911,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,
- специальной техники – 320.
Потери оккупантов за сутки
Кроме живой силы Россия теряет на фронте и свою технику. В частности в металлолом превратились еще 10 боевых бронированных машин врага, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 5 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единица специальной техники.
Потери россиян 13 апреля / Фото Генштаб ВСУ