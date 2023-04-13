24 Канал собрал главные события 13 апреля в один материал. Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене читайте ниже.

Днем раньше Казнь украинского пленника, арест Гершковича одобрил Путин: хронология 413 дня войны