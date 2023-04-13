24 Канал зібрав найголовніші події 13 квітня в один матеріал. Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – читайте нижче.

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