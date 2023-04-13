24 Канал зібрав найголовніші події 13 квітня в один матеріал. Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – читайте нижче.

Днем раніше Страта українського полоненого, арешт Гершковича схвалив Путін: хронологія 413 дня війни

02:34 Світовий банк, МВФ і G7 погодили виділення 115 мільярдів доларів на підтримку України на 4 роки.

01:25 Правозахисник з Gulagu.net Владімір Осєчкін сконтактував з Андрєєм Медведєвим – найманцем ПВК "Вагнера", який втік до Норвегії. За його словами, той упізнав на відео наджорстокого вбивства своїх "колег-вагнерівців". Зараз же Осєчкін збирає конкретну інформацію про нелюдів на відео й обіцяє 3 тисячі євро за неї.

00:57 Президент Чехії Петр Павел відреагував на наджорстокі кадри страти українського полоненого російськими нелюдами. Він переконаний, що якщо відео справжнє, то Росії місце в одному ряду з ІДІЛ – міжнародною терористичною організацією.

00:29 Дмитро Кулеба заявив, що Росія скоює звірства, яких світ не бачив з часів Другої світової війни. Він закликав конвертувати шок від звірства росіян у реальні дії. Зокрема, прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал. А ще виключити Росію з Радбезу ООН та організації загалом.

00:07 Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко дорікнув Угорщині через те, що Будапешт далі тримається за російські енергоносії. За його словами, угорці буквально платять за ніж, яким відрізали голову українському солдату.