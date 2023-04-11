З 24 лютого 2022 року ЗСУ мінуснули 179 320 ворожих бійців. Проте у Генштабі ЗСУ пояснюють, що через бої достеменно порахувати втрати ворога неможливо.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3 644;
  • бойових броньованих машин – 7 038;
  • артилерійських систем – 2 765;
  • РСЗВ – 535;
  • засобів ППО – 282 (+0);
  • літаків – 307;
  • гелікоптерів – 293;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332;
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620;
  • спеціальної техніки – 316.


Втрати росіян станом на 11 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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