Про це повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
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Українські військові "приземлили" чергову ворожу "пташку"
Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24,
– йдеться у повідомленні.
Військові додали, що ворог зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку.
"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", – розповіли вони.
До слова, лиш кілька днів тому, 5 квітня, українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52 – теж на Сході. Військові відпрацювали по ворожій цілі за допомогою ПЗРК Перун. Весь екіпаж повітряного судна загинув.
Актуально про ситуацію на фронті
- За даними Генштабу, українські військові минулої доби відбили 58 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Зокрема, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах: Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар'їнки. У ЗСУ наголосили, що ворог успіху не мав.
- Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.