Про це повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Українські військові "приземлили" чергову ворожу "пташку"

Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24,

– йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ворог зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку.

"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", – розповіли вони.

До слова, лиш кілька днів тому, 5 квітня, українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52 – теж на Сході. Військові відпрацювали по ворожій цілі за допомогою ПЗРК Перун. Весь екіпаж повітряного судна загинув.

Зверніть увагу! З початку повномасштабної війни наші бійці "приземлили" вже 292 гелікоптери та 307 літаків російських окупантів.

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