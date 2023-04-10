Про це повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Українські військові "приземлили" чергову ворожу "пташку"

Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24,
– йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ворог зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку.

"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", – розповіли вони.

До слова, лиш кілька днів тому, 5 квітня, українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52 – теж на Сході. Військові відпрацювали по ворожій цілі за допомогою ПЗРК Перун. Весь екіпаж повітряного судна загинув.

Актуально про ситуацію на фронті

  • За даними Генштабу, українські військові минулої доби відбили 58 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
  • Зокрема, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах: Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар'їнки. У ЗСУ наголосили, що ворог успіху не мав.
  • Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.