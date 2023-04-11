С 24 февраля 2022 года ВСУ минуло 179 320 вражеских бойцов. Однако в Генштабе ВСУ объясняют, что из-за боев точно посчитали потери врага невозможно.

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Потери врага в технике

танков – 3644;

боевых бронированных машин – 7038;

артиллерийских систем – 2 765;

РСЗО – 535;

средства ПВО – 282 (+0);

самолетов – 307;

вертолетов – 293;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332;

крылатые ракеты – 911;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5620;

специальная техника – 316.



Потери россиян по состоянию на 11 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян на войне: последние новости