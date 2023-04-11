С 24 февраля 2022 года ВСУ минуло 179 320 вражеских бойцов. Однако в Генштабе ВСУ объясняют, что из-за боев точно посчитали потери врага невозможно.

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Потери врага в технике

  • танков – 3644;
  • боевых бронированных машин – 7038;
  • артиллерийских систем – 2 765;
  • РСЗО – 535;
  • средства ПВО – 282 (+0);
  • самолетов – 307;
  • вертолетов – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5620;
  • специальная техника – 316.


Потери россиян по состоянию на 11 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян на войне: последние новости