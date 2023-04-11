С 24 февраля 2022 года ВСУ минуло 179 320 вражеских бойцов. Однако в Генштабе ВСУ объясняют, что из-за боев точно посчитали потери врага невозможно.
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Потери врага в технике
- танков – 3644;
- боевых бронированных машин – 7038;
- артиллерийских систем – 2 765;
- РСЗО – 535;
- средства ПВО – 282 (+0);
- самолетов – 307;
- вертолетов – 293;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332;
- крылатые ракеты – 911;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5620;
- специальная техника – 316.
Потери россиян по состоянию на 11 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян на войне: последние новости
- На вечер 10 апреля в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши защитники отбили 52 атаки захватчиков на разных направлениях. Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники и боеприпасов россиян.
- 10 апреля командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский снова посетил Бахмут. Генерал-полковник заявил, что наши бойцы истощили вагнеровцев в боях за Бахмут.
- В этот же день военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко ликвидировали вражеский ударный вертолет Ми-24.