Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский. 10 апреля он снова побывал в Бахмуте и пообщался с военными, которые ведут борьбу за город.

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Оборона Бахмута продолжается

Сырский рассказал, что вместе с командирами воинских частей и группировок отработали планы по обороне Бахмута.



Сырский обсудил с командованием оборону Бахмута / Фото из телеграм-канала Сырского

Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Россияне активно применяют свою артиллерию и авиацию, уничтожают город, который не могут захватить,

– рассказал командующий.

Командующий также отметил, что оборона Бахмута продолжается и что "наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу".



Силы обороны мощно вытесняют врага с позиций / Фото из телеграм-канала Сырского

Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым успешным выстрелом, пораженной целью, приближают нашу Победу,

– подчеркнул Сырский.



Российские оккупанты не возьмут украинский Бахмут / Фото из телеграм-канала Сырского​

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