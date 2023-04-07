Они показали видео, где видно, как минусируются враги. Кадры опубликовали в сети 6 апреля.

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Как "Волки да Винчи" успешно отработали по врагу

На Бахмутском направлении наша артиллерия доставила пламенный "привет" калибром 105 миллиметров и СПГ-9 по ППК "Вагнера",

– рассказали в батальоне.

Как "Волки да Винчи" мощно ударили по врагу: смотрите видео

Обратите внимание! Батальон "Волки да Винчи" является военным формированием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Они возникли как 1-я штурмовая рота в составе 5-го батальона "Правого сектора". Их командиром был Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он был Героем Украины и погиб в бою 7 марта 2023 года.

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