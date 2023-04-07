Об этом 24 Каналу рассказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. По его словам, резервы России не успевают пополняться живой силой из-за короткого времени жизни ее солдат на фронте.
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Россиян становится меньше
Евгений Карась объяснил, что оккупанты действительно нуждаются в затишье или перемирии.
В марте ВСУ удалось ликвидировать 24 тысяч солдат. Эту цифру следует умножить хотя бы на два для получения количества раненых.
"72 тысячи – это немного или мало. Их всего было при максимальной концентрации 330 тысяч", – отметил украинский защитник.
Он отметил, что в одну батальонную тактическую группу входит 800 человек, впрочем даже 80 таких БТГ не будут размещены в одном месте. Чтобы восстановить эти подразделения, нужно привлекать и офицеров.
Евгений Карась рассказал, какая ситуация в российской армии: смотрите видео
Оккупантов ждет что-то интересное
Евгений Карась рассказал, что также следует учесть военнослужащих, работающих на МиГах.
"У них прибывает в месяц 40 тысяч, выбывает минимум 70 тысяч, хотя реально будет 80. Раненых у них не будет один к двум, у них будет хуже", – объяснил он.
По его мнению, каждый месяц в российской армии наблюдается дефицит около 30-40 тысяч военных. За три месяца это число достигает 120 человек, а как результат – некому воевать.
Я уже не говорю о качестве, о вооружении. Это причина, когда они пошли в январе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и хотели пойти на Лиман, но не пошли,
– заявил военный ВСУ.
Украинская армия становится сильнее и пополняется новым вооружением. Это и пугает россиян.
"Освободим ли Ростов, будут ли в Белгороде петь Еще не умерла Украина, или, может, Мелитополь, или деблокада Бахмута? Никто не знает, что произойдет, но что-то произойдет прекрасное!" – убежден Карась.
Украинский защитник видит преимущество у украинской стороны.
Контрнаступление ВСУ: последние события
- В сети 7 апреля появились засекреченные военные документы, в которых идет речь о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Предполагают, что за этим стоит Россия.
- В ГУР МО объяснили, что враг готов сделать все, чтобы сейчас расшатать и дестабилизировать ситуацию в информационной среде Украины Это делается для того, чтобы замедлить контрнаступление и сорвать планы Запада по поставке вооружения.
- Действительно ли Россия владеет информацией о украинском контрнаступлении – ответ могут озвучить вскоре. Минобороны США принялось расследовать эту ситуацию.