Об этом 24 Каналу рассказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. По его словам, резервы России не успевают пополняться живой силой из-за короткого времени жизни ее солдат на фронте.

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Россиян становится меньше

Евгений Карась объяснил, что оккупанты действительно нуждаются в затишье или перемирии.

В марте ВСУ удалось ликвидировать 24 тысяч солдат. Эту цифру следует умножить хотя бы на два для получения количества раненых.

"72 тысячи – это немного или мало. Их всего было при максимальной концентрации 330 тысяч", – отметил украинский защитник.

Он отметил, что в одну батальонную тактическую группу входит 800 человек, впрочем даже 80 таких БТГ не будут размещены в одном месте. Чтобы восстановить эти подразделения, нужно привлекать и офицеров.

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Оккупантов ждет что-то интересное

Евгений Карась рассказал, что также следует учесть военнослужащих, работающих на МиГах.

"У них прибывает в месяц 40 тысяч, выбывает минимум 70 тысяч, хотя реально будет 80. Раненых у них не будет один к двум, у них будет хуже", – объяснил он.

По его мнению, каждый месяц в российской армии наблюдается дефицит около 30-40 тысяч военных. За три месяца это число достигает 120 человек, а как результат – некому воевать.

Я уже не говорю о качестве, о вооружении. Это причина, когда они пошли в январе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и хотели пойти на Лиман, но не пошли,

– заявил военный ВСУ.

Украинская армия становится сильнее и пополняется новым вооружением. Это и пугает россиян.

"Освободим ли Ростов, будут ли в Белгороде петь Еще не умерла Украина, или, может, Мелитополь, или деблокада Бахмута? Никто не знает, что произойдет, но что-то произойдет прекрасное!" – убежден Карась.

Украинский защитник видит преимущество у украинской стороны.

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