Про це 24 Каналу розповів військовий Збройних Сил України Євген Карась. За його словами, резерви Росії не встигають поповнюватися живою силою через короткий час життя її солдатів на фронті.

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Росіян стає менше

Євген Карась пояснив, що окупанти дійсно потребують затишшя чи перемир'я.

У березні ЗСУ вдалося ліквідувати 24 тисячі солдатів. Цю цифру варто помножити бодай на два для отримання кількості поранених.

"72 тисячі – це не багато чи мало. Їх всього було за максимальної концентрації 330 тисяч", – зауважив український захисник.

Він наголосив, що до однієї батальйонної тактичної групи входить 800 осіб, втім навіть 80 таких БТГ не будуть розміщені в одному місці. Щоб відновити ці підрозділи, потрібно долучати й офіцерів.

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На окупантів чекає щось цікаве

Євген Карась розказав, що також слід врахувати військовослужбовців, які працюють на МіГах.

"У них прибуває в місяць 40 тисяч, вибуває мінімум 70 тисяч, хоча реально буде 80. Поранених у них не буде один до двох, у них буде гірше", – пояснив він.

На його думку, кожен місяць в російській армії спостерігається дефіцит близько 30–40 тисяч військових. За три місяці це число сягає 120 осіб, а як результат – немає кому воювати.

Я вже не кажу про якість, про озброєння. Це причина, коли вони пішли в січні на Вугледар, Авдіївка, Бахмут і хотіли піти на Лиман, але не пішли,

– заявив військовий ЗСУ.

Натомість українська армія стає сильнішою та поповнюється новим озброєнням. Це й лякає росіян.

"Чи Ростов звільнимо, чи в Бєлгороді будуть співати “Ще не вмерла України”, чи, може, Мелітополь, чи деблокада Бахмута? Ніхто не знає, що відбудеться, але щось відбудеться прекрасне!" – переконаний Карась.

Український захисник бачить перевагу в української сторони.

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