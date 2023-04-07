Вони показали відео, на якому видно, як мінусуються вороги. Кадри опублікували в мережі 6 квітня.
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Як "Вовки да Вінчі" успішно відпрацювали по ворогу
На Бахмутському напрямку наша артилерія доставила полум'яний "привіт" калібром 105 міліметрів та СПГ-9 по ПВК "Вагнера",
– розповіли в батальйоні.
Як "Вовки да Вінчі" потужно вдарили по ворогу: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Станом на ранок 7 квітня окупанти тільки за минулу добу втратили 480 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 77 110 осіб. Про втрати ворога у техніці – читайте за посиланням.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що подекуди втрати росіян у декілька разів перевищують втрати бійців Збройних Сил України. За словами речника, втрати непомірні для них – подекуди один до десяти. Череватий запевнив, не можна сказати, що росіяни можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги.
- Військовий Збройних Сил України Євген Карась розповів, що окупантам щомісяця бракує 30–40 тисяч військових. Тому Росія не встигає поповнювати втрати. За словами бійця, ворогам потрібне затишшя та перемир'я.