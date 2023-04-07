Вони показали відео, на якому видно, як мінусуються вороги. Кадри опублікували в мережі 6 квітня.

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Як "Вовки да Вінчі" успішно відпрацювали по ворогу

На Бахмутському напрямку наша артилерія доставила полум'яний "привіт" калібром 105 міліметрів та СПГ-9 по ПВК "Вагнера",

– розповіли в батальйоні.

Як "Вовки да Вінчі" потужно вдарили по ворогу: дивіться відео

Зверніть увагу! Батальйон "Вовки да Вінчі" є військовим формуванням Сухопутних військ Збройних Сил України. Вони виникли як 1-ша штурмова рота у складі 5-го батальйону "Правого сектора". Їхнім командиром був Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він був Героєм України та загинув у бою 7 березня 2023 року.

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