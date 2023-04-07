Ця установка не лише допомагає поповнювати втрати ворога, а й отримала вже дуже милу назву "Кровосісь". Так-так, наші військові мають відмінне почуття гумору та не забули про Азарова та його "азірівку".

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RM-70 Vampir блискавична у своїй роботі

Про досвід використання RM-70 Vampir розповіли в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку. В мережу ще й виклали відео, на якому можна побачити цю машину в дії.

RM-70 Vampir – РСЗВ чеського виробництва. Вона побудована на шасі Татра. А її конструкція дає можливість оперативно вдарити по ворогові та відійти. Себто установка швидко виходить на вогневий рубіж, виконує своє завдання, після чого вирушає до безпечного місця в очікуванні наступного разу.

Але це ще не все. Оснащена RM-70 Vampir ще й додатковим "пакетом" снарядів. Їх у ньому міститься аж 40. Це дозволяє оперативно перезарядити РСЗВ, щоб ударити по ворогові.

Як працює чеська РСЗВ RM-70 Vampir: дивіться відео

Командир розрахунку "Мудрий" порівняв "Град" і RM-70 Vampir. За його словами, відчуття можна описати так, ніби пересідаєш з радянської автівки на іномарку.

Ця машина дозволяє нашим захисникам ефективно знищувати ворога. Зауважимо, що втрати окупантів ростуть шаленими темпами. Нагадаймо вам свіжу статистику.

Скоро буде 180 тисяч "пакетів"