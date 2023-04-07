Ця установка не лише допомагає поповнювати втрати ворога, а й отримала вже дуже милу назву "Кровосісь". Так-так, наші військові мають відмінне почуття гумору та не забули про Азарова та його "азірівку".
Читайте також Щомісяця Росії бракує 30–40 тисяч військових, тому їй потрібен перепочинок, – боєць ЗСУ
RM-70 Vampir блискавична у своїй роботі
Про досвід використання RM-70 Vampir розповіли в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку. В мережу ще й виклали відео, на якому можна побачити цю машину в дії.
RM-70 Vampir – РСЗВ чеського виробництва. Вона побудована на шасі Татра. А її конструкція дає можливість оперативно вдарити по ворогові та відійти. Себто установка швидко виходить на вогневий рубіж, виконує своє завдання, після чого вирушає до безпечного місця в очікуванні наступного разу.
Але це ще не все. Оснащена RM-70 Vampir ще й додатковим "пакетом" снарядів. Їх у ньому міститься аж 40. Це дозволяє оперативно перезарядити РСЗВ, щоб ударити по ворогові.
Як працює чеська РСЗВ RM-70 Vampir: дивіться відео
Командир розрахунку "Мудрий" порівняв "Град" і RM-70 Vampir. За його словами, відчуття можна описати так, ніби пересідаєш з радянської автівки на іномарку.
Ця машина дозволяє нашим захисникам ефективно знищувати ворога. Зауважимо, що втрати окупантів ростуть шаленими темпами. Нагадаймо вам свіжу статистику.
Скоро буде 180 тисяч "пакетів"
- За минулу добу нашим військовим вдалося відправити на той світ 480 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення знищили вже 177 110 російських загарбників. Зауважимо, що реальна статистика більша, адже підрахувати точні втрати у зонах ведення активних бойових дій неможливо.
- Крім того, у ворога стало значно менше техніки. На брухт уже вдалося перетворити 3 633 танки, 7 016 бойових броньованих машин, 2 722 артилерійські системи, 533 РСЗВ, 281 засіб ППО.
- А ще на балансі війська ворога стало на 306 літаків, 292 гелікоптери, 2 291 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 суден, 5 587 автомобілів і автоцистерн і 394 одиниці спецтехніки менше.