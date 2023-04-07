За останню добу знищили ще 480 ворогів. Додамо, що це орієнтовні цифри, адже точний підрахунок втрат російської армії ускладнюють активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Варто додати, що окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували:

Танків – 3 633 одиниць;

бойових броньованих машин – 7 016 одиниць;

артилерійських систем – 2 722 одиниць;

РСЗВ – 533 одиниці;

засобів ППО – 281 одиниця;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 292 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 одиниця;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 одиниці;

спеціальної техніки – 394 одиниці.

Актуальна статистика втрат росіян / Інфографіка Генштаб ЗСУ

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