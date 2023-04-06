Пресслужба відомства зазначає, що співробітники ГУР МО України готують багато чого цікавого.

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ГУР готує щось цікаве для окупантів

А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді!

– йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що немає ще такого місця на Землі, де б окупанти могли сховатись. Також там опублікували відео.

У ГУР знову на щось натякнули: дивіться відео

Натяк щодо Криму