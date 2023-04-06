Пресслужба відомства зазначає, що співробітники ГУР МО України готують багато чого цікавого.
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ГУР готує щось цікаве для окупантів
А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді!
– йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що немає ще такого місця на Землі, де б окупанти могли сховатись. Також там опублікували відео.
У ГУР знову на щось натякнули: дивіться відео
Натяк щодо Криму
- Українці очікують на звільнення з-під окупації Криму. У Головному управління розвідки вирішили підігріти інтерес до цього питання, виклавши інтригуючу публікацію.
- У їхньому телеграмі 2 квітня з'явився вкрай лаконічний, як і має бути у розвідці, допис. Він натякає нам на те, що в Ялті щось неодмінно має щось статися.
- Нагадаємо, що наприкінці 2022 року глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим. За його словами, півострів знову стане частиною нашої держави за допомогою сили та дипломатії. Водночас він наголосив, що без першого впоратися з ворогом не вийде. Тож "наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках".
- Власне, на фото, яке 2 квітня виклали ГУР МО, можна побачити розвідника, який вилазить з-під води з гвинтівкою у руках. Кадр підписаний також хештегом #працюєГУР.