Російським пропагандистам наразі безпечніше в українських в'язницях, аніж на території країни-терористки. Про це Андрій Юсов – представник ГУР МО – заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Дар'ю Трепову, яку обвинувачують у вбивстві Татарського, арештували

Юсов наголосив, що Татарського вбив Владімір Путін. Бункерний дід має персональну відповідальність за всіх "двохсотих" окупантів.

Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і розпочав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність – на Путіні і на всьому його рашистському режимі, і за всіх понад 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників,

– заявив Юсов.

Зауважте! У мережі опублікували відео останніх хвилин перед вибухом у кафе, де відбувався "вибуховий" вечір Татарського.

У The Times вже заявили, що ліквідація Татарського пов'язана із розбіжностями між елітами Кремля. Загалом квиток на концерт до Кобзона для пропагандиста "відображає розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, яка стала переважати у військовій Росії".