У мережі вже виклали відео, на якому можна побачити останні хвилини перед вибухом. Тоді Татарський ще жартував, навіть не підозрюючи, що за якусь мить відправиться на "концерт Кобзона", зауважив 24 Канал.

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Останні хвилини до вибуху Татарського зняли камери: дивіться відео 18+

На відео нам показують момент, коли Владлен розпаковує той самий вибуховий подарунок. Він запрошує дівчину Настю, яка цей презент і принесла, щоб вона присіла поруч із ним.

Овва, який красивий хлопець. О, золотий. Та, золотий Владлен. Чудово,

– радісно коментує поки живий Татарський.

Через момент він почав жартувати про подарунок. А після цього пролунав гучний вибух.

Також у мережу виклали ролик вже опісля вибуху. На вулицю повиходили шоковані гості того ж "творчого вечора". Дехто з них закривавлений, дехто шокований. Відразу ж зауважимо, що дивитися відео, яке ми викладаємо далі, не рекомендуємо неповнолітнім, вагітним і людям, яких побачене може шокувати.

Шоковані люди виходять з закладу після вибуху: дивіться відео 18+

Один з очевидців назвав вибух у ресторані терактом. На ролику також стрілочкою показують ту саму Настю, яка також покинула заклад після того, що сталося. Правда, зняли її збоку. Тож не видно, чи зазнала вона пошкоджень внаслідок вибуху.

Що відомо про підрив Татарського