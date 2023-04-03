В сети уже выложили видео, на котором можно увидеть последние минуты перед взрывом. Тогда Татарский еще шутил, даже не подозревая, что через мгновение отправится на "концерт Кобзона", заметил 24 Канал.

Читайте также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Последние минуты до взрыва Татарского сняли камеры: смотрите видео

На видео нам показывают момент, когда Владлен распаковывает тот самый взрывной подарок. Он приглашает девушку Настю, которая этот презент и принесла, чтобы она присела рядом с ним.

Овва, какой красивый парень. О, золотой. Да, золотой Владлен. Прекрасно,

– радостно комментирует пока живой Татарский.

После этого он начал шутить о подарке. А потом раздался громкий взрыв.

Также в сеть выложили ролик уже после взрыва. На улицу вышли шокированные гости в тот же "творческий вечер". Некоторые из них окровавлены, некоторые шокированы. Сразу заметим, что смотреть видео, которое мы выкладываем дальше, не рекомендуем несовершеннолетним, беременным и людям, которых увиденное может шокировать.

Шокированные люди выходят из заведения после взрыва: смотрите видео 18+

Один из очевидцев заметил, что назвал взрыв в ресторане терактом. На ролике также стрелочкой показывают ту же Настю, которая также покинула заведение после случившегося. Правда, сняли ее со стороны. Поэтому не видно, получила ли она повреждения в результате взрыва.

Что известно о подрыве Татарского