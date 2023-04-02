Российские СМИ сообщают о 25 раненых в результате взрыва. Однако количество пострадавших растет. 24 Канал подробнее расскажет все о подрыве пропагандиста Татарского.

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Взрыв раздался в кафе, где выступал Татарский

Взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Предварительно, на вечере было много гостей.

В экстренных службах сообщили, что взрывное устройство сработало возле сцены. Из-за взрыва в кафе вылетели стекла общей площадью 15 квадратных метров. Пожар не произошел.

Губернатор Петербурга сообщил, что количество пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25 человек, 19 госпитализированы. Министерство внутренних дел России подтвердило информацию о пострадавших и смерти Татарского.

Кафе, где произошел взрыв, принадлежит Пригожину

По предварительной информации, кафе на Университетской набережной принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Сейчас в выходные в этом заведении собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Кстати, сам Пригожин заявлял еще в прошлом году, что он передал заведение под мероприятия организации "Киберфронт Z", которая помогает так называемой "спецоперации".

"Да, это помещение оформлено на "Конкорд" (компанию Пригожина). Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Совершенно верно", – заявлял он.

Как выглядит место взрыва: смотрите видео

Во взрыве обвиняют девушку

По предварительным данным, взрывчатку якобы пронесла девушка в статуэтке, которую она подарила Татарскому.

Очевидцы сообщают, что девушка подарила статуэтку Татарскому и заняла место в зале. Через пять минут раздался взрыв. Больше всего пострадали гости из первых рядов.



Девушка, которая якобы пронесла взрывчатку в статуэтке / фото росСМИ

Позже стало известно, что девушка, вручившая Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Участница творческого вечера находится в шоковой палате, ее личность пока не удалось установить из-за отсутствия документов.

Еще одна версия взрыва

Кроме того, появилась еще одна версия – якобы взрывчатку заложили накануне. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Сейчас прокуратура все проверяет, а полиция разыскивает девушку, которая дарила статуэтку.

Следственный комитет уже возбудил дело об убийстве после взрыва в кафе, где погиб Татарский.

Из-за взрыва в Петербурге задействованы все экстренные и специальные службы

В связи со взрывом в кафе на Васильевском острове задействованы все экстренные и специальные службы города. Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств происшествия.

Кто такой Татарский

Владлен Татарский приобрел широкую известность с началом так называемой "специальной военной операции", в частности, благодаря своему телеграм-каналу и пропагандистским роликам "Вечерний Владлен".

Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил на Донбассе и в своем блоге рассказывал о войне России в Украине.

Татарский оправдывал агрессию России в сторону Украины. Также он заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".

С 2011 года пропагандист находился в тюрьме Горловки за ограбление, но после российского вторжения в 2014 году сбежал.



Как выглядел Владлен Татарский / фото с телеграм-канала Татарского