У статті The Times мовиться, що причиною вбивства Татарського стали суперечки між оточенням Путіна, а не дії українських спецслужб. Видання цитує радника Офісу Президента Михайла Подоляка, який схарактеризував убивство як "павуки поїдають один одного в банці".

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Вбивство Татарського відображає розкол у путінських елітах

The Times, коментуючи версію Кремля про причетність України до вбивства Татарського, зазначає, що це "було занадто" навіть для пропагандистів.

Подібні твердження можуть лестити київським службам безпеки, але їхні офіцери очевидно не мають ні часу, ні можливостей для вербування агентів в ультранаціоналістичних колах у Росії,

– мовиться у публікації.

Причому видання вважає, що вбивство швидше "відображає розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, яка стала переважати у військовій Росії".

Там також зазначають, що розкол путінських еліт став причиною і вбивства Дарії Дугіної влітку 2022 року. Що цікаво, власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин у контексті загибелі Татарського згадав про Дугіну.

Видання The Times, описуючи розкол, також нагадує про конфлікт Пригожина та його прихильників з чиновниками міноборони Росії. Зокрема, газета нагадує, що Татарський активно підтримував погляди Пригожина і був підірваний у кафе, яке раніше належало ватажку вагнерівців.

Як в автократичному режимі утворюються тріщини

Журналісти The Times звернули увагу на те, що невдоволення у російському суспільстві не обмежується тільки армією. Зокрема, газета наводить дані, що останнім часом щонайменше 15 високопосадовців великих енергетичних компаній померли за загадкових обставин.

Формально ці смерті списуються на нещасні випадки або можливі самогубства. Насправді, як пише The Times, вони можуть бути пов'язані зі змінами у розподілі грошових потоків на тлі економічного спаду в Росії та скорочення можливостей для "розпилу".

"Таким чином і починають утворюватися тріщини в автократичному режимі, який стає більш жорстким, але не досягає успіху. Путін створив систему, в якій, за його розрахунками, він мав правити ще щонайменше 10 років. З кожним днем такий сценарій стає менш ймовірним", – констатують у The Times.

Що відомо про вбивство Татарського