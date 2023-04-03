Президент України пояснив, що про вибух у Санкт-Петербурзі має думати Росія. Відповідну позицію Зеленський озвучив журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області.

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Що сказав Зеленський про інцидент у Росії

Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну,

– заявив президент.

Варто додати, що Володимир Зеленський їздив у Ягідне Чернігівської області з нагоди річниці звільнення села від російських окупантів.

Що сказав Подоляк вибух в Росії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував вибух у Санкт-Петербурзі. Він пояснив, що у ворожій країні все тільки починається.

Зі слів радника Єрмака зрозуміло, що причиною інциденту стали чвари та розбрат всередині еліт Росії.

Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника,

– заявив Подоляк.

Варто додати, що кафе, де відбувався захід, належить власнику вагнерівців Євгєну Пригожину.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що, ймовірно, вбивство Татарського показує, що слабшає толерантність Путіна до так званих "російських воєнних журналістів".

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