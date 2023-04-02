У неділю, 2 квітня, стало відомо, що до Кобзона відправився пропагандист Татарський. Станом на 20:00 не зрозуміло точно, що могло стати причиною інциденту, однак радник глави ОП Михайло Подоляк констатував, що у ворожій державі "все тільки починається".
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Що сказали у Зеленського
Зі слів Подоляка зрозуміло, що причиною цього вибуху та загибелі пропагандиста стали чвари та розбрат всередині російських еліт. Себто, очевидно, Україна до цього стосунку не має жодного, що й не дивно.
У Росії починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що на Росію очікують незворотні процеси та "Смута 2.0" (черговий смутний період). Своєю чергою Україна не має збиватися з власного шляху у той момент, коли в Росії відбувається подібне.
Деталі інциденту: хто ж винен
- Станом на вечір 2 квітня невідомо, що ж насправді сталося в кафе на Університетській набережній в Петербурзі, де загинув пропагандист Татарський. За однією з версій у всьому винна дівчина, яка подарувала статуетку з тротилом воєнкору, а за іншою – невідомі, які заздалегідь заклали небезпечний пристрій.
- Водночас зазначимо, що чимало джерел повідомляє про те, що цю дівчину могли просто-таки використати. Тобто "бідолашна" просто-таки не знала, що дарує небезпечну статуетку Татарському. Однак це ще не підтвердили правоохоронці.
- Проте відомо стовідсотково, що цей інцидент неабияк перелякав росіян. На місце події навіть приїхав прокурор Санкт-Петербурга Віктор Мельник, про що написали ворожі телеграм-канали з посиланням на офіційні джерела.