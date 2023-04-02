В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что к Кобзону отправился пропагандист Татарский. По состоянию на 20:00 не ясно, что могло стать причиной инцидента, однако советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что во враждебном государстве "все только начинается".

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Что сказали у Зеленского

Со слов Подоляка понятно, что причиной этого взрыва и гибели пропагандиста стали склоки и раздор внутри российских элит. То есть, очевидно, Украина к этому отношению не имеет ни какого, что неудивительно.

В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что Россию ожидают необратимые процессы и "Смута 2.0" (очередной смутный период). В свою очередь, Украина не должна сбиваться с собственного пути в тот момент, когда в России происходит подобное.

Детали инцидента: кто виноват