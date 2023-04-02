Татарский выступал на пропагандистском шабаше в кафе в Санкт-Петербурге. РосСМИ сообщали, что там он говорил о своей террористической деятельности, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Подрыв пропагандиста Татарского в Петербурге: в сети показали момент взрыва

Россияне – уже в истерике. Нелюди призывают бить по большим украинским городам. В частности, по столице – Киеву. Кроме того, россияне испуганы, потому что они не понимают, как такое могло произойти, что пропагандиста взорвали в Санкт-Петербурге.

Граждане страны-террористки поддерживают войну. В то же время при этом не хотят, чтобы война хоть как-то затронула их жизнь. Пока российские оккупанты совершают геноцид в Украине, российские граждане хотят спокойно чувствовать себя в своих городах и ходить по безопасным заведениям.

Как россияне истерикуют из-за подрыва Татарского / Фото 18+ (содержит брань)

Не удержалась от комментария и одна из главных топпропагандисток России – Маргарита Симоньян. Очевидно, она уже испугалась.

Взрывчатка сработала во время выступления Татарского в кафе. Пропагандист отправился на концерт к Кобзону. Также росСМИ сообщают о 16 пострадавших.