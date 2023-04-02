В воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв, где происходил так называемый "творческий вечер" погибшего военкора Владлена Татарского. Как отмечают вражеские СМИ, это заведение ранее принадлежало Евгению Пригожину. Кроме того, известно о 15 раненых по состоянию на 20:00.

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Первая версия: взрывчатку принесла женщина

В информационных помойках России заявили, что мощность взрывного устройства в кафе в Петербурге можно оценить более чем в 200 граммов тротила (по другим данным – около 100 граммов тротила).

Замаскированную взрывчатку на встречу с военкором Владленом Татарским могла пронести женщина в статуэтке. Ее личность устанавливают правоохранители,

– написал один из вражеских телеграмм-каналов.

Вместе с тем, через некоторое время появился ролик, на котором очевидец этого события рассказывает, что "все было очень подозрительно", ведь якобы эта неизвестная узнала Татарского, потом якобы военкор ее узнал. Однако были ли они знакомы на самом деле – неизвестно.

Очевидец происшествия рассказывает о связи между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку: смотрите видео с вражеских СМИ

Следует отметить, что взрыв статуэтка – это одна из версий, которую рассматривает следствие. Однако известно точно, что он произошел на высоте 60 сантиметров от пола.

Обратите внимание! Многие источники считают, что девушку, которая принесла статуэтку Владлену Татарскому, могли использовать. То есть она не знала, что там заложено взрывное устройство.

Статуэтка, вероятно, со взрывчаткой, которую вручили Татарскому: смотрите видео из вражеских СМИ

Пострадала ли девушка

Как пишут определенные телеграм-каналы, за две минуты до взрыва подозреваемая вышла из бара с мужчинами и рюкзаком.

В то же время другие СМИ пишут, что эта девушка, которая вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Участница творческого вечера находится в шоковой палате, ее личность пока не удалось установить из-за отсутствия документов. Пока неизвестно, причастна ли девушка к взрыву и является исполнителем, или ее могли использовать темную,

– указано в источнике.

Подозреваемая в убийстве Татарского / Фото из телеграм-каналов

Женщина, которая могла взорвать Татарского / Фотография из телеграм-каналов

Вторая версия: взрывчатку заложили заранее

Как уже отмечалось, существует несколько других версия произошедшего того, что могло повлечь за собой взрыв. По одному из них взрывное устройство заранее заложили в кафе на Университетском проспекте.

Взрыв в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, был радиоуправляемым и направленным действием. Источник сообщил, что взрывное устройство было спрятано в гипсе,

– также отмечают другие СМИ.

Следует сказать, что у бара, где проходило выступление Татарского, стояла служебная собака. Очевидно, он должен сразу почувствовать взрывчатку. Вероятно, ему не далось это сделать как раз через гипс.

Важно! Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник после взрыва спустя некоторое время прибыл в кафе "Стрит-фуд бар №1" на Университетской набережной. Об этом написали российские телеграм-каналы со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Вспомним, что российские пропагандисты, военные и политики отправляются к Кобзону не только благодаря Вооруженным Силам. В Британской разведке не так давно констатировали, что причина смерти большого количества вражеских военнослужащих на поле боя – алкоголь и переохлаждение. Последнее, очевидно, связано с плохой амуницией "второй армии мира".