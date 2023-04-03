Відповідне відео з допиту дівчини оприлюднило МВС Росії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що Трепову затримали у квартирі знайомого її чоловіка 3 квітня.

Важливо Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

"Зізнання" Трепової у вбивстві Татарського

Так, МВС Росії опублікувало кадри допиту Дар’ї Трепової, яка підозрюється у вбивстві Татарського.

Затримано за перебування на місці вбивства Владлену Татарського. Я принесла туди статуетку, яка вибухнула,
– сказала дівчина.

На питання, хто їй передавав цю вибухову статуетку, Дар’я сказала: "Можна я пізніше розповім".

Допит Трепової: дивіться відео

До речі, росЗМІ пишуть, що нібито дівчину затримали у заздалегідь знятій квартирі в Петербурзі. Згодом стало відомо, що, за даними російських телеграм-каналів, затримали її насправді у квартирі знайомого чоловіка. Ба більше, у дівчини нібито вже були квитки в Узбекистан.

Що цьому передувало

  • 2 квітня вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній, де відбувався творчий вечір Владлена Татарського. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть пропагандиста.
  • За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.
  • У МОЗ Росії повідомили, що стан шести постраждалих під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі оцінюється як важкий.
  • Раніше МВС Росії оголошувало у розшук Дар'ю Трепову, яку ЗМІ називають підозрюваною у вбивстві Владлена Татарського.
  • Згодом підозрювану затримали. Зараз з Треповою проводять "необхідні слідчі дії" та "встановлюють мотиви вчиненого злочину".
  • Нагадаємо, що Татарський виправдовував агресію Росії у бік України. Також він заявляв про те, що Росія "всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".
  • З 2011 року пропагандист перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік.
  • Татарський у минулому воював у складі проросійських сил на Донбасі та у своєму блозі розповідав про війну Росії в Україні.