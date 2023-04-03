Відповідне відео з допиту дівчини оприлюднило МВС Росії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що Трепову затримали у квартирі знайомого її чоловіка 3 квітня.

Важливо Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

"Зізнання" Трепової у вбивстві Татарського

Так, МВС Росії опублікувало кадри допиту Дар’ї Трепової, яка підозрюється у вбивстві Татарського.

Затримано за перебування на місці вбивства Владлену Татарського. Я принесла туди статуетку, яка вибухнула,

– сказала дівчина.

На питання, хто їй передавав цю вибухову статуетку, Дар’я сказала: "Можна я пізніше розповім".

Допит Трепової: дивіться відео

До речі, росЗМІ пишуть, що нібито дівчину затримали у заздалегідь знятій квартирі в Петербурзі. Згодом стало відомо, що, за даними російських телеграм-каналів, затримали її насправді у квартирі знайомого чоловіка. Ба більше, у дівчини нібито вже були квитки в Узбекистан.

Що цьому передувало