У слідчому комітеті Росії заявили 3 квітня, що вже затримали Дар'ю Трепову. Саме про її ймовірну причетність напередодні писали росЗМІ.

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Що відомо про затримання Трепової

За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітники слідчого комітету Росії спільно з оперативними службами затримали Дар'ю Трепову,

– заявили у російському слідкомі.

Згодом офіційна представниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко заявила, що з Треповою проводять "необхідні слідчі дії" та "встановлюють мотиви вчиненого злочину". Додала, що розв'язуватимуть питання про обрання дівчині запобіжного заходу.

У одному з російських телеграм-каналів пишуть, що дівчина стверджує, що її використали та підставили. Проте наразі достеменно невідомо, яка саме позиція дівчини.



Ймовірно, Дар'я Трепова, яку затримали в Росії / Фото з російських телеграм-каналів

РосЗМІ пишуть, що нібито дівчину затримали у заздалегідь знятій квартирі в Петербурзі.

Мене підставили! Мене просто використали!

– нібито заявила Трепова.

За даними російських телеграмів, затримали її насправді у квартирі знайомого її чоловіка. Ба більше, у дівчини нібито вже були квитки в Узбекистан.

Силовики обстежили весь будинок та провели поквартирний обхід. Багатоповерхівка знаходиться за 40 хвилин від кафе, де пролунав вибух,

– пишуть російські телеграми.



Нібито перше фото затриманої Трепової / Фото з російських телеграмів

Напередодні російське МВС оголосило в розшук Дар'ю Трепову.



У Росії могли затримати Дар'ю Трепову / Скриншот

Як нібито затримували Трепову: дивіться відео

Варто зауважити, що росіяни зняли ціле "кіно" про затримання Трепової. Мовляв, нібито у спецоперації на півночі Петербурга залучили понад "100 силовиків". Вони буцімто "зайняли всі поверхи 25-поверхового будинку", якийсь час усіх мешканців впускали та випускали лише з супроводом.

Під час затримання Трепова, нібито, почала сміятись. Натомість чоловік, який був з нею у квартирі – налякався. Мовляв, від квартири до кафе орієнтовно 20 кілометрів.

Що відомо про Дар'ю Трепову

Ще 2 квітня росЗМІ писали, що нібито підозрюваною у вбивстві "військора" Максима Фоміна (справжнє ім'я Татарського) є Дар'я Трепова 1997 року народження. Мовляв, саме вона могла організувати вибух. Адже, за даними деяких росЗМІ, раніше дівчину затримували за участь у протестах.

Пропагандисти писали, що нібито дівчина сховала бомбу у статуетку, яку подарувала Татарському. Мовляв, сама дівчина залишила кафе до вибуху.



Дар'я Трепова могла бути на зустрічі з пропагандистом / Фото з ворожих телеграм-каналів



Дівчина, яка начебто пронесла вибухівку у статуетці / Фото росЗМІ від 2 квітня

Наразі пропагандисти намагаються виправдати різну довжину волосся дівчини. Пишуть, ймовірно, Трепова "спробувала змінити свій образ – зрізала собі волосся".

Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі