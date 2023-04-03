Соответствующее видео с допроса девушки обнародовало МВД России, информирует 24 Канал. Отметим, что Трепову задержали в квартире знакомого мужчины 3 апреля.

Важно Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

"Признание" Треповой в убийстве Татарского

Так, МВД России опубликовало кадры допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского.

Задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась
– сказала девушка.

На вопрос, кто ей передавал эту взрывную статуэтку, Дарья сказала: "Можно я позже расскажу".

Допрос Треповой: смотрите видео

Кстати, россияне пишут, что якобы девушку задержали в заранее снятой квартире в Петербурге. Позже стало известно, что, по данным российских телеграм-каналов, задержали ее на самом деле в квартире знакомого мужчины. Более того, у девушки якобы уже были билеты в Узбекистан.

Что этому предшествовало

  • 2 апреля взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Министерство внутренних дел России подтвердило информацию о пострадавших и смерти пропагандиста.
  • По предварительной информации, кафе на Университетской набережной принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
  • В Минздраве России сообщили, что состояние шести пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое.
  • Ранее МВД России объявляло в розыск Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве Владлена Татарского.
  • Позже подозреваемую задержали. Сейчас с Треповой проводят "необходимые следственные действия" и "устанавливают мотивы совершенного преступления".
  • Напомним, что Татарский оправдывал агрессию России в сторону Украины. Также он заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".
  • С 2011 года пропагандист находился в тюрьме Горловки за ограбление, но после российского вторжения в 2014 году сбежал.
  • Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил на Донбассе и в своем блоге рассказывал о войне России в Украине.