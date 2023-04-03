Президент пояснил, что о взрыве в Санкт-Петербурге должна думать Россия. Соответствующую позицию Зеленский озвучил журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.

Смотрите также Подрыв Татарского произошел в 1,5 километра от квартиры Путина, – СМИ

Что сказал Зеленский об инциденте в России

Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране,

– заявил президент.

Следует добавить, что Владимир Зеленский ездил в Ягодное Черниговской области по случаю годовщины освобождения села от российских оккупантов.

Что сказал Подоляк взрыв в России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв в Санкт-Петербурге. Он объяснил, что во враждебной стране все только начинается.

По словам советника Ермака, понятно, что причиной инцидента стали распри и раздор внутри элит России.

Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника,

– заявил Подоляк.

Стоит добавить, что кафе, где проходило мероприятие, принадлежит владельцу вагнеровцев Евгению Пригожину.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что, вероятно, убийство Татарского показывает, что ослабевает толерантность Путина к так называемым "российским военным журналистам".

Татарского взорвали в кафе: коротко